مقتل 10 سجناء فى عنف بين عصابتين لتجارة المخدرات فى البرازيل





رويترز

قالت وكالة أنباء رسمية إن عشرة سجناء قتلوا الإثنين عندما هاجم أفراد من عصابة لتجارة المخدرات عصابة منافسة فى سجن بشمال شرق البرازيل.

ونقلت وكالة أنباء البرازيل عن كلاوديو جوستا مدير مجلس السجون بولاية سيارا قوله إن أفراد عصابة (القيادة الحمراء) نفذوا عمليات القتل فى سجن إيتاباجى وإن الضحايا أفراد بعصابة (حراس الولاية) المنافسة.

ولم يرد جوستا على طلب للتعليق.

وقع الحادث بعد يومين من مقتل 14 شخصا على الأقل على يد مسلحين فى مرقص مكتظ بالزوار فى مدينة فورتاليزا بشمال شرق البلاد. وتحقق السلطات فيما إذا كان الهجوم جزءا من صراع بين اثنتين من عصابات المخدرات.

وأبلغ جوستا وكالة أنباء البرازيل أن العنف فى السجن كان ردا مباشرا من (القيادة الحمراء)، ثانى أكبر عصابات المخدرات فى البرازيل، على هجوم يوم السبت.

واعتقلت الشرطة شخصا واحدا وحددت خمسة مشتبه بهم آخرين فى هجوم يوم السبت.