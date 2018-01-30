مقتل فلاح على يد 3 أشقاء من أبناء عمومته بسبب علاقته بزوجة أحدهم بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

قتل 3 أشقاء بالمنيا ابن عمهم، بعد اكتشاف وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وزوجة أحدهم.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير امن المنيا، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بالمجرى المائى للبحر اليوسفى، وتم انتشال "الجثة" بمعرفة الأهالى، ثم حضر إلى مركز الشرطة "ن. ع" 49 سنة، فلاح، يقيم فى إحدى قرى مركز سمالوط، وأقر بأنّ الجثة لنجله "ع" 28 سنة، فلاح، واتهم "ه. ر. ع" 30 سنة، فلاح، وشقيقيه "أ" 22 سنة فلاح، و"م" 26 سنة فلاح، وجميعهم أبناء عمومته، بقتل نجله لسابقة وجود خلافات بينهم لاكتشاف الأول وجود علاقة غير مشروعة بين المجنى عليه وزوجته أثناء سفره إلى دولة الأردن.