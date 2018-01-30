video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل فلاح على يد 3 أشقاء من أبناء عمومته بسبب علاقته بزوجة أحدهم بالمنيا

الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:47 م
مقتل فلاح على يد 3 أشقاء من أبناء عمومته بسبب علاقته بزوجة أحدهم بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

قتل 3 أشقاء بالمنيا ابن عمهم، بعد اكتشاف وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وزوجة أحدهم.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير امن المنيا، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بالمجرى المائى للبحر اليوسفى، وتم انتشال "الجثة" بمعرفة الأهالى، ثم حضر إلى مركز الشرطة "ن. ع" 49 سنة، فلاح، يقيم فى إحدى قرى مركز سمالوط، وأقر بأنّ الجثة لنجله "ع" 28 سنة، فلاح، واتهم "ه. ر. ع" 30 سنة، فلاح، وشقيقيه "أ" 22 سنة فلاح، و"م" 26 سنة فلاح، وجميعهم أبناء عمومته، بقتل نجله لسابقة وجود خلافات بينهم لاكتشاف الأول وجود علاقة غير مشروعة بين المجنى عليه وزوجته أثناء سفره إلى دولة الأردن.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط شخص يؤدى امتحان التعليم المفتوح بالنيابة عن صديقه بالمنيا

العثور على جثة شاب ملقاة على شريط السكة الحديد بالمنيا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

جريمة قتل

امن المنيا



لا تفوتك
رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

مصدر بـ"الكهرباء": "روس آتوم" تبدأ فى تصميمات المحطة النووية بالضبعة

مصدر بـ"الكهرباء": "روس آتوم" تبدأ فى تصميمات المحطة النووية بالضبعة

فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد

فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص

حسام غالى يوقع للأهلى 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودى

حسام غالى يوقع للأهلى 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودى

محمد أبو شقة يعرض اليوم اللائحة الداخلية لحملة السيسى على الرئيس لإقرارها

محمد أبو شقة يعرض اليوم اللائحة الداخلية لحملة السيسى على الرئيس لإقرارها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة