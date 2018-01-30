معلومات عن آخر جلسات محاكمة بديع بـ"أحداث عنف العدوة" .. تعرف عليها





كتب إيهاب المهندس

شهدت آخر جلسات نظر قضية "أحداث عنف العدوة"، والمتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان و682 آخرين والتى تنظرها محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، مجموعة من الأحداث الهامة، وهى ..

1 ـ مع دقات الساعة الحادية عشر صباحا أثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم.

2 ـ المتهم صابر شعبان يؤكد تسليم والده لسلاحين ناريين لضباط المركز وقت الأحداث.

3 ـ شاهد الإثبات بالجلسة النقيب أحمد رفعت يؤكد قيام المواطنين الشرفاء بتسليم جزء من الأسلحة المسروقة من مركز العدوة.

4 ـ معاون مباحث مركز شرطة العدوة وقت الأحداث يؤكد على عدم تشكيل لجان شعبية لحماية المركز كما أدعى بعض المتهم.

5 ـ المتهمون يطالبون المحكمة بسرعة الفصل فى القضية بعد طلب الدفاع التأجيل للاستعداد للمرافعة، ويرددون هتافات "عايزين نفصل".

6 ـ محمد بديع يؤكد أمام المحكمة أنه محروم من مقابلة دفاعه، ليؤكد رئيس المحكمة بأن المتهم تمكن من مقابلة دفاعه الجلسة الماضية.

7ـ فى حوالى الساعة الثانية ظهرا المحكمة ترفع الجلسة للاستراحة.

8 ـ محمد طوسون دفاع بديع يتغيب عن حضور الجلسة ما جعل المحكمة ترجأ مرافعة عن "بديع" لحين حضور المحامى الأصيل.

9 ـ المحكمة تستمع للدفاع الحاضر عن 7 متهمين، والذى التمس براءة موكليه ودفع ببطلان بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وبطلان جريمة القتل العمد.

10 ـ المحكمة تؤجل القضية لـ26 فبراير لاستكمال المرافعة.

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.