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معارض مصلحة السجون تتحدى غلاء الأسعار وجشع التجار فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 30 يناير 2018 02:47 م
معارض مصلحة السجون تتحدى غلاء الأسعار وجشع التجار فى الإسماعيلية وزارة الداخلية -أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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افتتحت وزارة الداخلية، معرض لمنتجات قطاع مصلحة السجون من "الأثاث الخشبى، والإنتاج الحيوانى والزراعى والداجنى"، وكذلك المنتجات اليدوية من هوايات النزلاء، وذلك بنادى الجولف بمحافظة الإسماعيلية بأسعار مميزة وجودة عالية. 

 

وتجوب منافذ البيع المتنقلة التابعة لقطاع السجون كافة ميادين مدينة الإسماعيلية، لتقديم منتجات القطاع إلى كافة المواطنين، وذلك بمناسبة عيد الشرطة التى روتها أبطال الشرطة بدمائهم أرض الوطن الطاهرة.

 

 


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الاسماعيلية

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