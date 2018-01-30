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الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:40 ص
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مستوطن يهودى يدهس طفلا فى الخليل والاحتلال الإسرائيلى يعتقل آخر بالقدس

الثلاثاء، 30 يناير 2018 12:00 ص
مستوطن يهودى يدهس طفلا فى الخليل والاحتلال الإسرائيلى يعتقل آخر بالقدس قوات الاحتلال - أرشيفية


(أ ش أ)
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أصيب طفل فلسطيني، جراء دهسه من قبل مستوطن يهودى فى الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن الطفل علاء على أبو ميالة (5 سنوات) أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة جراء دهسه من قبل مستوطن قرب الحرم الإبراهيمى الشريف، مشيرا إلى أن الطفل نقل إلى إحدى مستشفيات الخليل.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، طفلا مقدسيا يبلغ من العمر 15 عاما.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل بحجة إلقاء حجارة صوب القطار الخفيف خلال مروره فى حى شعفاط وسط القدس المحتلة.


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القدس

الاحتلال الإسرائيلى

دهس

مستوطن يهودى



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