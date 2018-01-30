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مساعد وزير العدل يفتتح اليوم مبنى ملحق محكمة أبوتيج وديروط فى أسيوط

الثلاثاء، 30 يناير 2018 02:00 ص
مساعد وزير العدل يفتتح اليوم مبنى ملحق محكمة أبوتيج وديروط فى أسيوط المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل،


أسيوط ـ محمود عجمى
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أناب المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، المستشار عبدالهادى محروس مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، لافتتاح مبنى ملحق محكمة أبوتيج الجزئية وترميم محكمة ديروط الجزئية، اليوم الثلاثاء.

وذلك بحضور والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، والمستشار عاطف عباس رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، والمستشار أسامة عنبر، رئيس محكمة منفلوط الابتدائية، و المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، ولفيف من مستشارى المكتب الفنى لأبنية المحاكم والرؤساء والقضاة بمحكمتى أسيوط ومنفلوط الابتدائيتين وموظفى وعمال محكمة ابوتيج وديروط.

أقيم المبنى الجديد لمحكمة أبوتيج الجزئية على مساحة 1430 مترا مربعا وتكلف إنشاؤه 18 مليون جنيها واستغرق العمل به 30 شهرا، ويضم قاعتين للجالسات وقاعات أخرى للجنح المستأنفة ومحكمتى الطفل والأسرة وقضايا المدنى الجزئى ونيابة قسم ومركز أبوتيج.

كما سيتم إزالة الستار عن عملية الترميم الكلى لمحكمة ديروط الجزئية، التى أحرقته عناصر جماعة الأخوان "الإرهابية" أثناء فض اعتصامى رابعة والنهضة بعد ثورة 30 يونيو 2013، وبلغت تكلفة ترميمه مليون و800 ألف جنيه.


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