مسئول كويتى: السعودية والكويت وجهان لعملة واحدة

مسئول كويتى: السعودية والكويت وجهان لعملة واحدةالثلاثاء، 30 يناير 2018 12:47 ص
محمد العواش وكيل وزارة الاعلام الكويتية المساعد للتخطيط والتنمية المعرفية
كتب مصطفى عنبر
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أكد وكيل وزارة الاعلام الكويتية المساعد للتخطيط والتنمية المعرفية محمد العواش، أن الكويت والسعودية وجهان لعملة واحدة وترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة علي الصعيدين الرسمي والشعبي تحظي بالرعاية والدعم من قائدي البلدين الشيخ صباح الأحمد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .
وأوضح العواش عقب لقائه اليوم في الرياض مع وزير الإعلام السعودي عواد العواد أنه سلم إليه دعوة من وزير الإعلام الكويتى محمد الجبرى لحضور افتتاح مركز عبد الله السالم بالكويت الاسبوع المقبل فضلا عن استعراض عدد من القضايا الإعلامية وفي مقدمتها دعم أنشطة اتحاد اذاعات الدول العربية وفك الاحتكار الموجود على الانشطة الرياضية من جانب بعض القنوات الفضائية مشددا علي الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الإعلامى والدفع به إلى افاق ارحب.
واضاف أن وزير الإعلام السعودى قدم عددا من التوجيهات التى سنعمل على تفعيلها فى اجتماع وزراء الاعلام العرب فى مايو المقبل فى القاهرة .
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