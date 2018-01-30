مسئول أمريكى: بيونج يانج لم تثبت أن صواريخها قادرة على إصابة واشنطن





واشنطن (أ ف ب)

أعلن مسئول عسكرى أمريكى كبير الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أحرزت تقدما فى تطوير برنامجها للصواريخ البالستية العابرة للقارات لكنها لم تثبت بعد قدرة هذه الأسلحة على ضرب الولايات المتحدة.

وقال الجنرال بول سيلفا نائب رئيس أركان الجيوش أن بيونج يانج أثبتت بأن الولايات المتحدة فى مرمى صواريخها البالستية العابرة للقارات لكنها لم تثبت بأن نظامها للاستهداف مثلا قادر على مقاومة ظروف تحليق نظام باليستى على ارتفاع عدة كيلومترات.

وصرح للصحفيين "حدث تقدم لكن فى الواقع لم يظهروا كافة عناصر منظومة للصواريخ البالستية العابرة للقارات".

والسؤال العالق هو هل تملك كوريا الشمالية التكنولوجيا التى تسمح لصاروخ بدخول الغلاف الجوى من الفضاء قبل إطلاق رأس حربى ؟.

وأضاف "من المحتمل أن يملك "زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون" هذه التكنولوجيا بالتالى علينا الانطلاق من هذا المبدأ لكنه لم يقدم أى دليل على ذلك".

والعام الماضى، أطلق نظام بيونج يانج عدة صواريخ بالستية عابرة للقارات يكفى مداها لإصابة الأراضى الأمريكية كما أجرى فى سبتمبر أقوى تجربة نووية حتى الان.