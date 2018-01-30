مدير "السى آى إيه" يتوقع استمرار التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية





أ ف ب

أشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سى آى ايه" مايك بومبيو فى مقابلة نشرت الإثنين إلى أن التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لم يتوقف، ومن المتوقع أن تتدخل موسكو فى انتخابات عام 2018.

وقال بومبيو لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" عن الروس "لم ألاحظ انخفاضا كبيرا فى نشاطاتهم".

وأضاف "لدى كل التوقعات بأنهم سيواصلون المحاولة والقيام بذلك، لكنى واثق أن أمريكا ستكون قادرة على إجراء انتخابات حرة وعادلة، وهذا بطريقة ما ستكون له نتائج قوية إلى حد كاف بما يحد من تأثيرهم على انتخاباتنا".

واستنتجت أجهزة الاستخبارات الأمريكية فى نهاية عام 2016 أن الرئيس فلاديمير بوتين أدار جهودا استخبارية واسعة فى ذلك العام للتأثير على الانتخابات الرئاسية الامريكية وتقويض حملة المرشحة الديموقراطية هيلارى كلينتون وتعزيز حظوظ دونالد ترامب.

وتشمل هذه الجهود قرصنة رسائل بريد إلكترونى لحملة كلينتون ونشرها، وضخ منشورات و"اخبار" عبر وسائل التواصل الاجتماعى تهدف الى تدمير مصداقيتها.

لكن ترامب رفض بشكل مستمر فكرة مساعدة روسيا له وان حملته تواطأت معهم، ووصف هذا بأنه "اخبار كاذبة".

وتجنب بومبيو الذى عينه ترامب هذا الجدل بشكل حاذق، مع تأكيده بأنه يقبل النتائج التى توصل اليها سلفه.

وستشمل الانتخابات النصفية عام 2018 جميع الاعضاء ال435 لمجلس النواب و33 عضوا فى مجلس الشيوخ.

وسيسعى الديموقراطيون فى هذه الانتخابات الى انتزاع السيطرة على المجلسين من الجمهوريين.