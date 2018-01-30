محكمة بريطانية تقضى بسجن لص سرق ضحايا هجوم مانشستر متظاهرا بمساعدتهم





أ ش أ

أصدرت محكمة كراون فى مانشستر، اليوم الثلاثاء، أمرًا قضائيا بسجن "لص معتاد"، قام بسرقة ضحايا هجوم مانشستر، الذى وقع فى مايو الماضى، لمدة 4 أعوام و3 أشهر.

وقال قاضى محكمة كراون، ديفيد هيرنانديز، للص الذى يدعى كريس باركر، حسبما نقلت صحيفة التليجراف البريطانية، "لم تكن البطل الذى تظاهرت أن تكونه، فأنت مجرد لص معتاد، وإنه لمن الصعب النظر فى مزيد من الظروف التى تستحق التوبيخ"، وأصدر القاضى حكمًا بسجن باركر فى قضيتين سرقة وقضية احتيال.

وكانت هناك مزاعم بأن باركر، البالغ 33 عامًا، كان يساعد بعض ضحايا هجوم مانشستر المصابين، ما أدى لإشادة الكثيرين به وتلقيبه ب"البطل المشرد"، فضلًا عن جمع أكثر من 50 ألف جنيه استرلينى لمساعدته.

غير أن تلفزيون الصين المركزى (سى سى تى فى)، نشر مقطع فيديو لباركر، اطلعت عليه الشرطة البريطانية، أثناء تجوله فى بهو ساحة مانشستر وسط عدد من القتلى والجرحى ليسرق الضحايا، وخضع باركر، لجلسة استماع الشهر الماضى فى محكمة كراون لسرقة محفظة من سيدة ناجية من الحادث تُدعى بولين هيلى وسرقة هاتف محمول من شاب، فيما أعلنت المحكمة أن باركر، لن يستلم الأموال التى تم جمعها له من منصة التمويل الجماعى (جو فاند مى) الأمريكية، وأن هذه الأموال ستعود للمتبرعين.