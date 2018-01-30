محافظ كفر الشيخ يخصص أراضى لإقامة عدد من المشروعات





كفر الشيخ – محمد سليمان

وافق المجلس التنفيذي، برئاسة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، على تخصيص عدد من الأراضي أملاك الدولة لإقامة العديد من المشروعات عليها ، من بينها تخصيص مساحة 4200 م2 "70 م×60م "بأرض املاك دولة بمنطقة الفنار، لا قامة فندق عليها لا يقل عن ثلاثة نجوم علي الارض التي كان مقام عليها بعض المحلات والكازينوهات ومبني الاسر المنتجة ،كما ووافق المجلس التنفيذي، على تخصيص مساحة 450م2 لإنشاء مدرسة تمريض وسكن للأطباء والممرضين لمدينة برج البرلس.

كما وافق المجلس التنفيذي، على إلغاء الموقع المخصص لا قامة مصنع تدوير القمامة بقرار المحافظة رقم 11243 لسنة 2015 لمساحة ال 15 فدان بأرض ملاحة منيسي التابعة لقرية الشهابية وتكليف قسم الاملاك بالوحدة بالبحث عن مكان بديل لا قامة المصنع بالإضافة قبول التبرع المقدم من المواطن " ع.ع.م " من ناحية السبايعة بمساحة 7 قراريط لا قامة وحدة صحية عليها.

وقال اللواء السيد نصر ، محافظة كفر الشيخ ، إنه وافق أن على قبول التبرع المقدم من المواطن " ا.ا.ا " المقيم بناحية السبايعة بمساحة 11 قيراط و12 سهم لا نشاء مدرسة ابتدائية عليها بقرية السبايعة وذلك لحاجة القرية لمثل هذه المدرسة.

وأضاف المحافظ ، إنه وافق على انشاء محطة رافع الصرف الصحي لقرية الحماد ،وتخصيص قطعة ارض مساحتها 500م2 بناحية الجزيرة الخضراء مركز مطوبس لا قامة لوحة توزيع كهرباء عليها بعد سداد كامل الثمن بالسعر الفعلي .

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه شدد على استمرار مراجعة تشغيل منظومة الشكاوى الحكومية الموجدة ويتم الفحص والرد خلال 48 ساعة الا الحالات التي تتطلب ذلك مع استقبال الشكاوى ومتابعتها بالرقم القومى للشاكى، مع حسن معاملة واستقبال المواطنين بإدارات خدمة المواطنين في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، ولن اترك شاكى صاحب حق حتى يحصل على حقه وإنصاف المظلوم .

وأصاف المحافظ ، أن باب تلقى طلبات التقنين لواضعى اليد على أملاك الدولة مستمر حتى 14 مارس القادم، لافتا ان حملة حق الشعب لإسترداد أراضى الدولة مستمرة حتى استعادة آخر متر من أراضى أملاك الدولة .