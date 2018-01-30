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محافظ كفر الشيخ: نعمل لعودة فرقة الموسيقى العربية بالمحافظة إلى مكانتها

الثلاثاء، 30 يناير 2018 05:30 م
محافظ كفر الشيخ: نعمل لعودة فرقة الموسيقى العربية بالمحافظة إلى مكانتها جانب من اللقاء


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية من الفرق المتميزة على مستوى الدولة، مؤكداً أنه حريص على إحياء مختلف الفنون داخل المحافظة للتعبير عن التراث العريق، والإمكانات الموجودة وتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع له، اليوم الثلاثاء، أنه تابع فرقة الموسيقى العربية فى العديد من الحفلات التى أحيتها، ويحرص على توفير الإمكانات اللازمة لتطوير فرقة كفر الشيح للموسيقى العربية وعودتها إلى الصدارة كما كانت من قبل.

وقال أحمد إسماعيل مدرب فرقة الموسيقى العربية بمحافظة كفر الشيح أن الفرقة منذ إنشائها عام 1980م حققت المراكز الأولى فى المسابقات الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وحصلت على كأس الأوسكار ثلاث مرات فى غناء الدويتو ، كما حصلت على المركز الأول على مستوى إقليم شرق الدلتا ويضم كفر الشيخ ودمياط والشرقية والمنصورة، وتقدم فرقة الموسيقى العربية فنا راقيا عن الدين والأخلاق والوطن، وتمثيل إمكانيات المحافظة فهى المحافظة الوحيدة التى تمتلك بحرا وبحيرة ونيلا لذلك يجب إبراز هذه الإمكانيات عن طريق الفن الراقى الذى يقدم رسالة بناءة تخدم المحافظة.

كما أشاد إسماعيل بدعم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والنهوض بإمكانيات الفرقة العربية للموسيقى لتكون من أولى الفرق على مستوى الجمهورية، إذ أن الفرقة فى احتياج للمعدات والآلات مثل الكونترباص، والتشيلو، والأورج، والقانون، والكمان، كما أن الفرقة فى احتياج لأصوات جديدة، فنحن نحاول تحقيق أحلام أبناء محافظة كفر الشيخ فى إنشاء فرقة تليق باسم محافظة كفر الشيخ وتمثلها على مستوى الجمهورية.

 


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