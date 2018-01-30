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محافظ قنا : فحص 278 ألف و595 نخلة لمكافحة آفة سوسة النخيل

الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:43 م
محافظ قنا : فحص 278 ألف و595 نخلة لمكافحة آفة سوسة النخيل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا


قنا - هند المغربي
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صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة قامت بفحص عدد 278 ألف و 595 نخلة بهدف مكافحة آفة سوسة النخيل  بمختلف مدن وقري المحافظة وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية  للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل .

وأوضح الهجان أن الإدارة قامت بمعالجة 281 نخلة تم الكشف عن إصابتها وذلك عن طريق حقنها بالمبيدات وأن الإدارة قامت بتقليع عدد 215 نخلة من النخيل المُجهل علي حواف الترع والطرق لتجنب إصابته بالسوسة

وأضاف الهجان أن الإدارة عقدت عدد 15 ندوة تثقيفية للفلاحين وصغار المزارعين عن أعراض الإصابة ورصد درجة خطورتها كما أنها تناولت طرق مواجهة  الآفة وطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب وتوعيتهم بالأساليب الفنية المتبعة كالدفن والغمر بمحلول الرش والسولار.

وفي السياق ذاته ذكر محافظ قنا أن إدارة مكافحة الآفات بالمديرية سوف تبدأ في تنفيذ حملة مقاومة جماعية للفئران بزراعات القمح بدءا من 4 فبراير المقبل وتستمر لمدة عشرة أيام علي أن تنتهي يوم 14  من شهر نفسه وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة .

 

 


 
 
 
 
 
 
 

 


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