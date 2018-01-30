محافظ شمال سيناء يوجه ببحث مطالب المواطنين بقرى وسط سيناء





شمال سيناء محمد حسين

أعلنت محافظةً شمال سيناء فى بيان لها اليوم ،أن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء ،وجه رؤساء مجالس المدن للتعرف علي مطالب المواطنين، في شتي القطاعات الخدمية في منطقة وسط سيناء.

واواضح البيان أن المحافظ شدد على ضرورة عقد اجتماع موسع بين رئيسي مركزي الحسنة ونخل مع المواطنين ،فى كل قرية علي أن يحضر اللقاء رئيس القرية وإثنين من المشايخ والعواقل و3 من الشباب، وذلك للتعرف علي مطالب كل قرية من قري وسط سيناء.

ونبه لضرورة أن تكون كل قرية من القري منتجة وذلك باستخدام المنتجات البيئية ، مثل منتجات أشجار النخيل والزيتون، والتطريز والسجاد، بحيث يصبح لكل قرية منتج مميز بأسمها.