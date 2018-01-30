محافظ دمياط يفتتح مركز طب الأسرة بكفر سعد وقرية سيف الدين





دمياط معتز الشربيني

افتتح اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مركز طب الأسرة بتكلفة قدرها 5.5 مليون جنيه، حيث يقدم المركز خدمات الصحة الأولية والاستقبال والطوارىء والعيادات الخارجية ، معمل تحاليل ، قسم الأسنان ، رعاية الأمومة والطفولة، تنظيم الأسرة والصحة الانجابية والتثقيف الصحي ومكتب الصحة ،بالاضافة إلى تركيب جهاز أشعة عادية بالمركز وذلك لخدمة 14.507 ألف نسمة.

وتفقد المحافظ قسم الأسنان بالمركز وغرفة الأشعة ،حيث وجه المحافظ للدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة ،بتدريب العاملين على استخدام جهاز الأشعة الجديد لتحقيق الاستفادة المرجوة .

كما افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أعمال تطوير مركز صحة الأسرة بقرية سيف الدين التابعة لمركز ومدينة الزرقا، بتكلفة قدرها 5.5 مليون جنيه حيث يقدم المركز خدمات الرعاية الصحية الأولية والاستقبال والطوارىء والعيادات الخارجية، معمل الأسنان ،تحاليل ، رعاية الأمومة والطفولة ، تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ، التثقيف الصحي ومكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيات بالإضافة إلى تركيب جهاز أشعة ويخدم المركز 18.508 نسمة .

ووجه المحافظ للدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بعمل خطة لتطوير ورفع كفاءة المركز كما تقدم المحافظ بالشكر لاهالى القرية على مساهمتهم فى تطوير المركز واضاف أنه مثال رائع ومتميز للمشاركة المجتمعية.