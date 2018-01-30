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محافظ جنوب سيناء: 5 ملايين جنيه دعما لمضمار الهجن بشرم الشيخ

الثلاثاء، 30 يناير 2018 12:08 ص
محافظ جنوب سيناء: 5 ملايين جنيه دعما لمضمار الهجن بشرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة ستنهى من إنشاء مضمار الهجن بشرم الشيخ خلال احتفالات أكتوبر المقبل 2018.

وأضاف المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المحافظة تدعم مضمار الهجن بشرم الشيخ بـ5 ملايين جنيه للانتهاء من الإنشاءات استعداد الافتتاح، مشيرا أن المضمار يضم استراحات ومضمار السباق ومقصورة الكبار الزور، وأن هناك مخططا لاستقبال السياح من مختلف الجنسيات من دول العالم المشاهدة سباقات الهجن التى تعد من التراث السيناوى العربى الأصيل.


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