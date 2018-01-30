محافظ جنوب سيناء: 5 ملايين جنيه دعما لمضمار الهجن بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء: 5 ملايين جنيه دعما لمضمار الهجن بشرم الشيخالثلاثاء، 30 يناير 2018 12:08 ص
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة ستنهى من إنشاء مضمار الهجن بشرم الشيخ خلال احتفالات أكتوبر المقبل 2018.
وأضاف المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المحافظة تدعم مضمار الهجن بشرم الشيخ بـ5 ملايين جنيه للانتهاء من الإنشاءات استعداد الافتتاح، مشيرا أن المضمار يضم استراحات ومضمار السباق ومقصورة الكبار الزور، وأن هناك مخططا لاستقبال السياح من مختلف الجنسيات من دول العالم المشاهدة سباقات الهجن التى تعد من التراث السيناوى العربى الأصيل.
إضافة تعليق
لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى
"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة