محافظ السويس: ربط المراكز التكنولوجية للأحياء لتقديم خدمات سريعة للأهالي

محافظ السويس: ربط المراكز التكنولوجية للأحياء لتقديم خدمات سريعة للأهاليالثلاثاء، 30 يناير 2018 09:22 م
محافظ السويس بمركز التكنولوجيا
السويس- سيد نون
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تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس المركزالتكنولوجي لحي الاربعين، بمرافقة العميد ايهاب سراج الدين رئيس حي الاربعين، ونعمان البلاسى مدير عام مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
وأكد المحافظ علي مدير عام مركز معلومات محافظة السويس بتنظيم مؤتمر يضم مسئولي المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة والأحياء والمديريات لتنظيم العمل والاستماع الي شكواهم وطريقة سير العمل داخل هذه المراكز.
وطلب حامد سرعة ربط هذه المراكز ببعضها لتقديم خدمة سريعة ومتميزة للمواطن السويسي في جميع المجالات وفي أي قطاع حكومي .
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