محافظ السويس: إعادة الانضباط لميدان الترعة وأسبوعين لتطوير أحمد عرابى

محافظ السويس: إعادة الانضباط لميدان الترعة وأسبوعين لتطوير أحمد عرابىالثلاثاء، 30 يناير 2018 08:10 م
محافظ السويس يتابع اعمال التطوير
السويس- سيد نون
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أعطى اللواء أح احمد محمد حامد محافظ السويس، مديرية الطرق والنقل، وحى الأربعين، والشركة المنفذة لأعمال التطوير، لشارع أحمد عرابى سرعة الانتهاء من اعمال الرصف للشارع خلال أسبوعين، وكلف الشركة القابضة للصرف الصحى بمراجعة أعمال الصرف الصحى وغرف التفتيش بالشارع، مؤكدا على الدورالمحورى والحيوى للشارع بنطاق حى الأربعين.
وكلف المحافظ رئيس حى الأربعين وإدارة المرور وشرطة المرافق وجهاز التجميل والنظافة بأعادة الشكل الجمالى العام لشارع النيل مرة أخرى ورفع أى إشغالات أو تعديات عليه وذلك خلال 48 ساعة.
وطلب حامد عمل تصميم لمداخل ومخارج عرابى ومراعاة إنشاء ميدان جديد للترعة بنهاية الشارع وعمل محاورمرورية للتسهيل حركة مرور السيارات والمشاة بالمنطقة.
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