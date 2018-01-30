محافظ الجيزة يجرى جولة مفاجئة بإمبابة ويستدعى رئيس بسبب تراكمات القمامة

محافظ الجيزة يجرى جولة مفاجئة بإمبابة ويستدعى رئيس بسبب تراكمات القمامةالثلاثاء، 30 يناير 2018 03:07 م
جولة مفاجئه لمحافظ الجيزة بشوارع إمبابة
كتب سيد الخلفاوى
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