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الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:31 م
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محافظ الجيزة يجرى جولة مفاجئة بإمبابة ويستدعى رئيس بسبب تراكمات القمامة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:07 م
محافظ الجيزة يجرى جولة مفاجئة بإمبابة ويستدعى رئيس بسبب تراكمات القمامة جولة مفاجئه لمحافظ الجيزة بشوارع إمبابة


كتب سيد الخلفاوى
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زار اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء ، حى شمال الجيزة فى جولة مفاجئه له تفقد خلالها العديد من الشوارع بمنطقة إمبابة شملت شارع المطار وطريق بشتيل والاقصر والبوهى والوحدة والقومية حيث تلاحظ وجود العديد من البؤر وتجمعات القمامة والمخلفات والسيارات المهملة .

وقام المحافظ على الفور باستدعاء رئيس حى شمال الجيزة اللواء طارق عبدالعظيم ومساعديه وطالبهم برفع جميع المخلفات والقمامة والسيارات المهملة وملاحقة "الفريزة" وتكثيف الاعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل كما وجه بالتنسيق بين كافة الجهات قبل القيام بأعمال حفر وتنفيذها على مراحل حتى لا تتسبب فى إعاقة حركة المرور للسيارات والمشاه  .

وشملت جولة المحافظ التى رافقه فيها أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية أعمال حفر المرحلة الثالثة لخط الثالث لمترو الانفاق بنهاية شارع القومية العربية للوقوف على الأعمال الجارية .

واكد المحافظ فى تصريحات له خلال الجولة أنه يحرص على القيام بجولات مفاجئة بمفرده لمراقبة الخدمات التى تقدم لمواطنى الجيزة على الطبيعة خاصةً النظافة والإشغالات وما إذا كان هناك قصور فى أدائها حيث يتم توقيع جزاءات رادعه حيال اى مسئول يثبت تقصيره فى أداء عمله .   

 


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