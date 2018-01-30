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محافظ الإسماعيلية يتفقد المرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب بأرض فيديكو

الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:34 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد المرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب بأرض فيديكو جانب من الزيارة


الإسماعيلية – جمال حراجى
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 قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ،بزيارة ميدانية لموقع العمل بمشروع إنشاء محطة مياه الشرب العملاقة بأرض فوديكو بشمال الإسماعيلية، والمستهدف أن تغذى مدينة الاسماعيلية الجديدة بشرق القناة وقرى شباب الخريجين، وذلك فى إطار إستكمال خطة محافظة الإسماعيلية ،لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وخاصة المشروعات الكبرى المدرجة ضمن المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس .

وتبلغ جملة تكلفة إنشاء المحطة 880 مليون جنيه، وطاقتها التصريفية 70 ألف متر مكعب،يوميا فى المرحلة الأولى التى تم تنفيذها بنسبة 100 % ،بخلاف التوسعات المنتظر تنفيذها ضمن المرحلة الثانية لتصل الطاقة التصريفية الإجمالية للمحطة الى 140 ألف متر مكعب فى اليوم، ويقوم بتنفيذها إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتأتى هذه الزيارة لمتابعة نسب التنفيذ للمشروع، وما تم تنفيذه من أعمال ومتابعة اللمسات الأخيرة لإنهاء وتشطيب المرحلة الأولى .

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير المساعد للمحافظه، والمهندس أحمد عزب رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس جمال مصطفى مدير عام جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم وكيل وزارة الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وأوضح المحافظ خلال الجوله، أنه تم تنفيذ نسبة 100% من الأعمال المدنية والتوريدات والمهمات الكهروميكانيكية، وتم التركيب لكافة التجهيزات والتى تمت على أحدث وسائل تكنولوجيا محطات مياه الشرب، وأنه سوف  تغطى المرحله الأولى من المشروع تغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة ووادي التكنولوجيا، وقرى شرق البحيرات وتغطى المرحلة الثانية أي توسعات مستقبلية فى المدينة، ومحور تنمية سيناء بشرق القناة.

 


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