محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من جميع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية





الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات، التى تم تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة، لاختياررئيس الجمهورية، حيث تقرر أن يتم تخصيص لجان إنتخابية للوافدين من المحافظات الأخرى للمشاركة فى ممارسة حقهم الديمقراطي، وتسهيل إجراءات مشاركتهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية أمام تلك اللجان، مشيرا إلى أنه تمت موافقة المستشار رئيس محكمة الإسماعيلية، على تخصيص لجان للوافدين العاملين بمناطق ومشروعات الإسماعيلية الجديدة وقريتى الأبطال والأمل، والمنطقة الصناعية بمركز ومدينة القنطرة شرق، وعلى الوافدين بهذه المناطق سرعة التوجه الى مقر محكمة القنطرة شرق الجزئية، لتسجيل أسمائهم خلال يومى 3 و10 من شهر فبراير 2018.

جاء ذلك خلال إنعقاد جلسة الإجتماع الدورى الشهرى للمجلس التنفيذى لمحافظة الإسماعيلية، التى عقدت برئاسة المحافظ وبحضورالمهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، واللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، واللواء عادل أنور مساعد مديرالأمن، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية والتى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، ودفع عجلة العمل بتلك المشروعات، مؤكدا على ضرورة تكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية لسرعة الإنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، وفقا للبرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة لإنهائها حرصا على كسب ثقة المواطنين.

وطالب المحافظ خلال الاجتماع، جميع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة بمختلف مستوياتها، بضرورة الإلتزام بتفعيل تطبيقات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة، وأنه مازال الباب مفتوحا أمام الراغبين من واضعى اليد فى توفيق أوضاعهم، وذلك حتى 22 من شهر مارس القادم 2018 ، وعليهم سرعة تقديم طلبات التقنين إلى اللجان المختصة بالمحافظة.