محافظ الإسكندرية يشدد على تحصيل جميع مستحقات الدولة من الإعلانات المخالفة





الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اجتماعا موسعا أمس باللجنة العليا للإعلانات، وذلك لمناقشة كافة المشكلات التى تواجه الإعلانات وتحصيل مستحقات الدولة منها، خاصة المديونيات خلال السنوات السابقة، وذلك بحضور اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة ومسئولى المركز الذكى وشرطة المرافق ولجنة الإعلانات وجميع رؤساء الأحياء.

وأشار بيان صادر من المحافظة منذ قليل إلى أنه خلال الاجتماع المحافظ قد شدد على ضرورة تكثيف حملات الرقابة على الإعلانات ومتابعتها وفصل الكهرباء عن الإعلانات المخالفة وتحصيل ثمن استهلاك الكهرباء منذ بداية التعاقد حتى تاريخ تحرير المخالفة، علاوة على تغريم كافة المخالفين للاشتراطات وتحرير المحاضر اللازمة وإزالة كافة الإعلانات الغير مطابقة لمواصفات التعاقد فى الحال.

على الصعيد ذاته أكد سلطان على جميع المسئولين بضرورة وضع آلية لتحصيل مستحقات الإعلانات وتحديد أسعار استهلاك الكهرباء بالإعلانات المضيئة بها طبقا لمساحة الإعلان بحيث تضاف قيمتها على قيمة الإيجار السنوى للإعلان، علاوة على تسوية المديونيات السابقة من الوكالات المختلفة بأنسب الطرق لسداد مستحقات الدولة، والالتزام بدفع التعاقدات الجديدة مقدما وعدم السماح لتأخيرها بأى حال من الأحوال.

وأشار "سلطان" فى بيان صادر منذ قليل إلى أنه سيتم البدء بزراعة ٥٠ نخلة فى الْيَوْمَ الأول، بدءا من كارفور وبطول ٥٠٠ مترا، على أن يتم استكمال الطريق خلال الأيام القادمة حتى الوصول لبوابة تحصيل الرسوم، وسيتم تباعا تجميل كافة الطرق والمداخل الرئيسة بالمحافظة، مؤكدا على أن الإسكندرية تتجمَّل بسواعد شبابها ومواطنيها ومحبيها، وأهمية التعاون المجتمعى والاستعانة بقدرات الشباب للنهوض الحضارى والجمالى بالإسكندرية، ولتتجمل المدينة أمام مواطنيها وزائريها، وتعود لما كانت عليه عروسا للبحر الأبيض المتوسط.

من جهة أخرى واستمرارا لرفع كفاءة الإضاءة العامة للشوارع على مستوى أحياء محافظة الإسكندرية، قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق من خلال إدارة الكهرباء وقطاع الإضاءة العامة بأعمال صيانة عدد 13 عامود بشارع 14 مايو حتى مرور أبيس منطقة سموحة، وصيانة عدد 3 أعمدة أمام 3 شارع إسماعيل سرى منطقة سموحة، وصيانة بوكس كهرباء بشارع صالح باشا أمام قصر الصفا منطقة زيزينيا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

على الصعيد ذاته وردا على شكاوى المواطنين؛ قامت إدارة الكهرباء بالحى بصيانة عامود كهرباء بشارع النصر جرين بلازا حيث تبين وجود ماس كهربائى به، وتم على الفور فصل التيار عن العامود وصيانته وإزالة أسباب الشكوى.