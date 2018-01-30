محافظ الإسكندرية يبحث آلية سداد المديونيات السابقة لنقابة المهندسين





الإسكندرية جاكلين منير

إجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أمس، بأعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، وذلك لمناقشة وضع آلية لتحصيل مستحقات المديونية السابقة، نظير الإيجار الفعلى وحق الانتفاع بأرض نادى سابا باشا بطريق الكورنيش، وذلك بحضور اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومسئولى جهاز حماية أملاك الدولة، والشئون القانونية والمالية بالمحافظة .

واشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية، إلى أنة خلال الاجتماع كلّف المحافظ المسئولين برفع المساحة الفعلية لنادى المهندسين، وتحديد المساحة المستغلة على الطبيعة، مشيرا إلى أن لجنة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية ستتولى إعادة تقييم أسعار الإيجار الفعلى مقابل حق الانتفاع فى الفترة السابقة، لتحصيل المديونية السابقة، والتى يتأخر النادى فى سدادها منذ عام 1976 ، علاوة على تحديد الأسعار الجديدة التي سيتم تحصيلها مقابل إيجار التعاقد فى الفترة القادمة .

على الصعيد ذاته، أكد سلطان، على أنه لن يتهاون فى تحصيل مستحقات الدولة من كافة الجهات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة تجاه أي مقصر، مشيرا إلى أن جميع أجهزة المحافظة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات مقابل البدء في تسديد المتأخرات من الديون المستحقة وإمكانية جدولتها، وطالب مسئولي النقابة بالبدء في دفع جزء من المتأخرات خلال الأيام القادمة، لحين انتهاء لجنة التقييم من تحديد الأسعار التي سيتم تحصيلها.