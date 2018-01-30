محافظ أسيوط : نقدر مجهودات رجال القضاء وما قدموه لمحراب العدالة





أسيوط - محمود عجمى

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، أن التوسع في إنشاء دور العدالة بصعيد مصر ،هو حق أصيل لأبناءه وأن المرحلة المقبلة ستشمل إنشاء العديد من دور المحاكم، لتخفيف الأعباء عن كاهل اهل الصعيد ،ولتقريب دور العدالة منهم بما يخدم العدالة ويطورها نحو التقدم والريادة.

جاء ذلك على هامش إفتتاح مجمع محاكم أبو تيج بأسيوط يرافقه المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم ودور الشهر العقاري ، نائبا عن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ، وذلك بحضور المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي ، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط ، والعميد حاتم رياض مدير فرع الامن الوطني ، والمستشار عاطف عباس رئيس محكمة أسيوط الابتدائية ، والمستشار أسامة عنبر رئيس محكمة منفلوط الابتدائية ، ولفيف من مستشاري المكتب الفني لأبنية المحاكم ، والرؤساء والقضاة بمحكمتي أسيوط ومنفلوط الابتدائييتين ، وموظفو وعمال محكمة ابوتيج.

وقال محافظ أسيوط " لابد لنا ونحن نطلق هذا الصرح الجديد ،أن نذكر بالاعتزاز والتقدير المجهودات الرائعة التي بذلها ويبذلها المستشارون والعاملون بالمحاكم المصرية، وما قدموه لمحراب العدالة أرسوا من خلاله مباديء قضائية رائعة في مضمار العدالة اكسبتها مكانة مرموقة وسمعة رفيعة في المجتمع".

ومن ناحيته أكد المستشار عبدالهادى محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم ،أن خطة وزارة العدل في انشاء أبنية متطورة وحديثة ومميكنة مزودة بأحدث الأجهزة ،التي تساهم في تقديم خدمات للمتقاضين وتقريب العدالة للمواطنين علي مستوى محافظات الجمهورية.

كان محافظ أسيوط ومساعدي وزير العدل، قد افتتحوا مبنى مجمع محاكم أبو تيج ليخدم ما يقرب من نصف مليون مواطن ،وتبلغ مساحة المبنى حوالي 1430 مترا مربعا ،يتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية تضم قاعات الجلسات وغرف النيابة العامة وغرفة لنقابة المحامين. كما تم الانتهاء أيضا من أعمال المكتب الأمامي وأعمال الميكنة وتطوير المبنى القديم للمجمع ويشمل محكمة الأسرة ومقر الشهر العقاري.