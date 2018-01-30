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محافظ أسوان يكلف بدراسة مشكلة تراكم المياه فى مخر السيول بالجزيرة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 10:49 م
محافظ أسوان يكلف بدراسة مشكلة تراكم المياه فى مخر السيول بالجزيرة محافظ أسوان


أسوان - صلاح المسن
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عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان لقاؤه الجماهيرى مع المواطنين رقم 61 بحضور مديرى الصحة والتضامن الإجتماعى ، وخلال اللقاء وعقب إستماعه لكافة مشاكل ومطالب أهالى منطقة الجزيزة بمدينة أسوان.

كلف اللواء مجدى حجازى السكرتير العام المساعد بإعداد خطاب لوزارة الرى لدراسة مشكلة تراكم المياه فى مصرف ومخر السيول بالمنطقة والتى تتسبب فى إنتشار الحشرات الضارة من أجل إيجاد الحلول السريعة لها وتوفير مناخ صحى للأهالى  بالإضافة إلى قيام السكرتير العام المساعد أيضاً بالتنسيق مع مسئولى السكك الحديدية للمعاينة الميدانية لمزلقان النافورة بنجع الجامع لدراسة تضرر الأهالى من الإختناقات والكثافة المرورية عليه وحاجة المزلقان للتطوير والصيانة، مع إعداد تقرير كامل عن نتائج المعاينة وشكوى الأهالى وعرضها على المحافظ خلال أسبوع من أجل الحلول المناسبة للقضاء على التكدس والإختناقات المرورية وليؤدى المزلقان دوره بالشكل المطلوب.

موجهاً مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدراسة الفنية والمتخصصة لتغذية نجع العجباب بمياه الشرب المطلوبة لسد إحتياجات المقيمين فيه .

كما وجه مجدى حجازى رئيس مدينة أسوان بضرورة تنفيذ أعمال الإنارة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمنطقة مزلقان الشيخ عيسي لإضفاء الوجه الجمالى بالمنطقة.

 

 

 

 


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