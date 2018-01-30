محافظ أسوان يتفقد مجمع "كيما 2" للأسمدة





أسوان - صلاح المسن

أجرى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لمجمع كيما 2 للأسمدة ( أمونيا – يوريا ) بتكلفة استثمارية تصل إلى 11 مليار جنيه والذى يوفر نحو 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب خلال فترة الإنشاءات بنسبة تنفيذ وصلت إلى 81 % ليساهم المصنع الجديد فى توفير 500 ألف طن أمونيا سنويا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد الأفريقى.

وعقب تفقد المحافظ لمكونات وعناصر المشروع والتى رافقه خلالها المهندس عيد الحوت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كيما ، ومسئولى شركات كيما وأوراسكوم وإنبى وتكنومنت الإيطالية ، بجانب مساعد المحافظ للمشروعات القومية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عقد اللواء مجدى حجازى ، اجتماعا موسعا لمتابعة معدلات التنفيذ مع مسئولى الشركات المنفذه الذين أكدوا أن هناك تسابقا مع الزمن لإنهاء هذا المشروع المها بنهاية العام الحالى ليتم افتتاحه ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى يناير 2019.

فيما أكد مجدى حجازى، ضرورة إعطاء الأسبقية فى التشغيل بالمصنع لأبناء المحافظة من الشباب الأسوانى ، موجها بدراسة إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج ثلاثيا من محطات كيما لتلبية احتياجات المصنع المستقبلية والتى تصل إلى 1000 م3/ ساعة لإنتاج البخار من المياه وذلك بعد آخذ العينات وتحليلها لتكون مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأشار حجازى، إلى أن جولاته التفقدية لهذا المشروع العملاق تأتى فى إطار توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، لمتابعة المشروع أولاً بأول ضمن المشروعات الاستثمارية والخدمية الجارية على أرض المحافظة ، مع تذليل أى مشاكل تظهر خلال العمل لضمان تنفيذه طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة ، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهات المختصة لنقل المنتج من المصنع إلى الأسواق المحلية أو الأفريقية عبر خطوط السكك الحديدية وأيضا النقل النهرى.

جدير بالذكر أن مصنع كيما 2 يقام على مساحة 150 ألف م2 بما يوازى 40 فدان لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا إذ يضم وحدة إنتاج الأمونيا بقدرات إنتاجية 1200 طن أمونيا فى اليوم حيث تم تركيب مكوناتها من المفاعل والمحولات الأولى والثانوية وأيضا الملحقات الخاصة بها، بجانب إنتاج اليوريا بطاقة 1575 طناً يوميا بالإضافة إلى توفير 300 طن أمونيا يوميا للمصنع القائم والتى ستجعل إنتاجية نترات النشادر التى تصدر للخارج تزيد من 100 ألف طن سنويا إلى 220 ألف طن لتصل أرباح المصنع لنحو 11 مليار جنيه سنويا، فضلاً عن وجود قسم للمرافق لاستقبال المياه النقية وتحويلها لأقسام التبريد .