video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس جامعة سوهاج يوافق على عدد من البروتوكولات ويمنح درجات ماجستير ودكتوراه

الثلاثاء، 30 يناير 2018 01:00 ص
مجلس جامعة سوهاج يوافق على عدد من البروتوكولات ويمنح درجات ماجستير ودكتوراه رئيس الجامعة


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

قرر مجلس جامعة سوهاج فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الاثنين، بالموافقة على تطبيق اللائحة الداخلية الموحدة لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية للعام الجامعى القادم 2018/2019.

كما وافق المجلس على عقد بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفى المصرى لتدريب طلاب كلية التجارة، لتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وعقد اتفاقية أخرى بين مركز الاستشارات الهندسية للجامعة والمعهد الوطنى لعلوم الحاسب الآلى، وذلك للتعاون فى مجال تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل .

كما ناقش المجلس استعدادات كليات الجامعة لاستئناف الفصل الدراسى الثاني، ومتابعة خطة الأنشطة الطلابية المزمع تنفيذها خلال الأشهر القادمة.

وعلى جانب تعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس، وافق المجلس على ترقية أستاذين مساعدين بكلية العلوم إلى وظيفة أستاذ بذات الكلية، وأستاذ مساعد بكلية الطب إلى وظيفة أستاذ بالكلية، ومدرس بكلية العلوم إلى أستاذ مساعد بذات الكلية، و4 مدرسين بكلية الطب إلى أستاذ مساعد بالكلية، وترقية مدرس مساعد بكلية التربية إلى وظيفة مدرس، بالإضافة إلى ترقية 4 مدرسين مساعدين إلى وظيفة مدرس بكلية الطب ومنح المجلس عدد من درجات الماجستير والدكتوراه بمختلف كليات الجامعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة سوهاج يتابع إنتاج "مزرعة الدواجن" بمدينة الكوثر

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر جامعة سوهاج

مجلس الجامعة

دراجات الماجستير



لا تفوتك
متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة