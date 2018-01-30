مجلس جامعة سوهاج يوافق على عدد من البروتوكولات ويمنح درجات ماجستير ودكتوراه





سوهاج محمود مقبول

قرر مجلس جامعة سوهاج فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الاثنين، بالموافقة على تطبيق اللائحة الداخلية الموحدة لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية للعام الجامعى القادم 2018/2019.

كما وافق المجلس على عقد بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفى المصرى لتدريب طلاب كلية التجارة، لتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وعقد اتفاقية أخرى بين مركز الاستشارات الهندسية للجامعة والمعهد الوطنى لعلوم الحاسب الآلى، وذلك للتعاون فى مجال تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل .

كما ناقش المجلس استعدادات كليات الجامعة لاستئناف الفصل الدراسى الثاني، ومتابعة خطة الأنشطة الطلابية المزمع تنفيذها خلال الأشهر القادمة.

وعلى جانب تعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس، وافق المجلس على ترقية أستاذين مساعدين بكلية العلوم إلى وظيفة أستاذ بذات الكلية، وأستاذ مساعد بكلية الطب إلى وظيفة أستاذ بالكلية، ومدرس بكلية العلوم إلى أستاذ مساعد بذات الكلية، و4 مدرسين بكلية الطب إلى أستاذ مساعد بالكلية، وترقية مدرس مساعد بكلية التربية إلى وظيفة مدرس، بالإضافة إلى ترقية 4 مدرسين مساعدين إلى وظيفة مدرس بكلية الطب ومنح المجلس عدد من درجات الماجستير والدكتوراه بمختلف كليات الجامعة.