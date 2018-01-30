مجلس جامعة دمياط يوافق على برتوكول تعاون مع المحافظة لتجميل الميادين





دمياط معتز الشرببنى

وافق مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمحافظة فى تجميل الميادين بالأعمال الفنية التى تم تنفيذها فى سيمبوزيوم النحت الأول لجامعة دمياط والمقام فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر2017 .

كذلك الموافقة على مقترح تنظيم أسبوع شباب جامعة دمياط بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان (الرياضة فى مواجهة الإرهاب) فى الفترة من 4 مارس وحتى 11 مارس المقبل والموافقة على اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة لكليتى التمريض والعلوم تمهيدا للعرض على المجلس الأعلى للجامعات.

كما وافق المجلس على نقل عدد (2) عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة جامعة المنصورة إلى كلية الهندسة جامعة دمياط ونقل عدد (1) عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق جامعة أسوان إلى كلية الحقوق جامعة دمياط حال إنشائها، وتبنى وحدة المركبات بجامعة دمياط للائحة وحدة المركبات بجامعة المنصورة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وكذلك الموافقة على منح لقب علمى لعدد (3) أساتذة بكليات الجامعة ومنح لقب علمى لعدد (1) أستاذ مساعد بكليات الجامعة ومنح درجة دكتوراة الفلسفة لعدد (13) مدرسا بكليات الجامعة ودرجة الماجستير لعدد (13) مدرسا بكليات الجامعة.

كما تمت الموافقة على المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات لذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة المنيا فى شهر فبراير 2018.