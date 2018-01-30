video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس جامعة دمياط يوافق على برتوكول تعاون مع المحافظة لتجميل الميادين

الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:41 م
مجلس جامعة دمياط يوافق على برتوكول تعاون مع المحافظة لتجميل الميادين الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط


دمياط معتز الشرببنى
إضافة تعليق

وافق مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمحافظة فى تجميل الميادين بالأعمال الفنية التى تم تنفيذها فى سيمبوزيوم النحت الأول لجامعة دمياط والمقام فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر2017 .

كذلك الموافقة على مقترح تنظيم أسبوع شباب جامعة دمياط بالتعاون مع  وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان (الرياضة فى مواجهة الإرهاب) فى الفترة من 4 مارس وحتى 11 مارس المقبل والموافقة على اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة لكليتى التمريض والعلوم تمهيدا للعرض على المجلس الأعلى للجامعات.

 كما وافق المجلس على  نقل عدد (2) عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة جامعة المنصورة إلى كلية الهندسة جامعة دمياط ونقل عدد (1) عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق جامعة أسوان إلى كلية الحقوق جامعة دمياط حال إنشائها، وتبنى وحدة المركبات بجامعة دمياط للائحة وحدة المركبات بجامعة المنصورة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وكذلك الموافقة على منح لقب علمى لعدد (3) أساتذة بكليات الجامعة ومنح لقب علمى لعدد (1) أستاذ مساعد بكليات الجامعة ومنح درجة دكتوراة الفلسفة لعدد (13) مدرسا بكليات الجامعة ودرجة الماجستير لعدد (13) مدرسا بكليات الجامعة.

كما تمت الموافقة على المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات لذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة المنيا فى شهر فبراير 2018.

 


إضافة تعليق

اخبار دمياط

دمياط

جامعة دمياط

اخبار الجامعات

اخبار مصر



لا تفوتك
شاهد.. صلاح محسن بـ"قميص" الأهلى

شاهد.. صلاح محسن بـ"قميص" الأهلى

"جنايات الجيزة" تقضى ببراءة الممثل مدحت تيخا من تهمة تعاطى المخدرات.. فيديو وصور

"جنايات الجيزة" تقضى ببراءة الممثل مدحت تيخا من تهمة تعاطى المخدرات.. فيديو وصور

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم.. محمد صلاح للخروج من دوامة الهزائم مع ليفربول.. الننى لمواصلة التألق مع أرسنال.. حسين الشحات فى مهمة أسيوية.. ومؤمن زكريا وكهربا والحضرى ومتعب فى اختبارات جديدة بالسعودية

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم.. محمد صلاح للخروج من دوامة الهزائم مع ليفربول.. الننى لمواصلة التألق مع أرسنال.. حسين الشحات فى مهمة أسيوية.. ومؤمن زكريا وكهربا والحضرى ومتعب فى اختبارات جديدة بالسعودية

بعد انعزالهم فى الصحراء لقرون.. كيف قرر الرهبان قيادة الكنيسة واختيار الباباوات؟.. البابا أثناسيوس الرسولى عين أول راهبين كسكرتارية له وأصبحت عرفا حتى اقتصرت المناصب الكنسية عليهم.. ومنح الرهبان رتبة الأساقفة

بعد انعزالهم فى الصحراء لقرون.. كيف قرر الرهبان قيادة الكنيسة واختيار الباباوات؟.. البابا أثناسيوس الرسولى عين أول راهبين كسكرتارية له وأصبحت عرفا حتى اقتصرت المناصب الكنسية عليهم.. ومنح الرهبان رتبة الأساقفة

والد محمد صلاح يتبرع بـ5 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحى فى نجريج الغربية

والد محمد صلاح يتبرع بـ5 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحى فى نجريج الغربية

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة