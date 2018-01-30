مجلس إدارة "العربية للشحن" يجتمع لاعتماد القوائم المالية

مجلس إدارة "العربية للشحن" يجتمع لاعتماد القوائم الماليةالثلاثاء، 30 يناير 2018 05:00 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لعرض المذكرة رقم 1 لسنة 2018 بشأن إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بإجراء تعديل على تشكيل مجلس إدارة الشركة، وعرض المذكرة رقم 2 فى شأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة للشركة وفقا لنصل المادة 37 من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 لسنة 2014 واختيار رئيسا ومقرر لها وتحديد المعاملة المالية لهم.
كما يناقش المجلس، عرض مذكرة بشأن النظر فى اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2018/2019، والتقرير الربع سنوى للمراجعة عن الربع الثانى من العام المالى 2017/2018، بالإضافة إلى قوائم المركز المالى للشركة عن الفترة من يوليو وحتى ديسمبر لعام 2017.
وحققت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، خلال الربع الأول من العام المالى 2017-2018، خسائر بلغت 8.23 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 6.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة، بنسبة زيادة 22.8% على أساس سنوى.
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