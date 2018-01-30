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مباحث الأموال العامة تتحرى عن عاطل يفرض الإتاوات على السائقين بالخليفة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:00 ص
مباحث الأموال العامة تتحرى عن عاطل يفرض الإتاوات على السائقين بالخليفة كلابش - أرشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى، رجال مباحث الأموال العامة بالتحرى عن شاط عاطل تخصص فى فرض الإتاوات على قائدى السيارات بموقف الخليفة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، ألقوا القبض على "أسامة.ع.ح" 50 سنة، بتهمة فرض إتاوات على قائدى السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط السيدة عائشة - الهرم، بمنطقة الخليفة، وتحصله منهم على مبالغ إضافية فوق الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارتة" دون وجه حق.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم أثناء تحصيل 3 جنيهات من كل سيارة أجرة داخل الموقف بدون وجه حق، وعثر بحوزته على مبلغ مالى 60 جنيها.

بمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم، فتحرر له المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة حيث تولت التحقيق وقررت ما سبق.


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