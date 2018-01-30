ليونور الابنة البكر للملك فيليب وريثة لعرش إسبانيا فى سن 12 عاما





مدريد (أ ف ب)

احتفل ملك إسبانيا فيليب السادس الثلاثاء، بعيد ميلاده الخمسين بتسمية ابنته ليونور البالغة 12 عاما وريثة للعرش وقلدها الوشاح الذهبى.

ووصف متحدث باسم القصر الملكى هذا الحدث بأنه "ذو أهمية تاريخية للملك ووريثة العرش".

وكتب رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوى على فيسبوك أنه تعبير عن "استمرارية النظام الملكى البرلمانى فى إسبانيا".

ويأتى الحفل فى خضم النزاع السياسى بين مدريد وبرشلونة حيث يحاول الانفصاليون، تنصيب رئيس كاتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون مجددا رئيسا للاقليم، رغم أنه مهدد بالاعتقال بتهمة "العصيان".

وخلال الحفل فى القصر الملكى، بدت الأميرة بوجهها الملائكى مبتسمة على استحياء بين والدها الذى نصب ملكا فى يونيو 2014 وجدّها خوان كارلوس الأول الذى حكم 38 عاما.

وانحنت الطفلة احتراما أمامهما وأمام والدتها ليتيسيا وجدتها صوفيا لكنها لم تلق كلمة.

وقدم الملك فيليبى لها نموذجاً مصغراً من ياقة "الوشاح الذهبى"، وهو أعلى وسام تشريفى فى المملكة استحدث فى 1430، وقال "يجب أن توجه أعمالك بحس عال من الكرامة والقدوة والصدق والنزاهة والأنفة والتضحية، وبإخلاصك الكامل لوطنك وشعبك".

وفى الثالث من أكتوبر، انبرى الملك للدفاع عن وحدة البلاد، منتقدا فى خطاب "عدم إخلاص" القادة الانفصاليين الكتالونيين.