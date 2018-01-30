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لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة تناقش خطتها للفترة المقبلة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 01:00 ص
لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة تناقش خطتها للفترة المقبلة رانيا المشاط وزيرة السياحة


كتبت – ميرفت رشاد
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تعقد لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى، اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل اللجنة ووضع خطة العمل خلال المرحلة القادمة، والاتفاق على ما سيتم مناقشته من موضوعات مع الجهة الإدارية.

كشفت إيمان سامى، عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، عن تلقى اللجنة قرابة 100 تظلم من أصحاب الشركات السياحية التى تم توقيع جزاءات عليها سواء بالإيقاف أو الإلغاء خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الغرفة أغلقت باب التقدم بالتظلمات الأربعاء الماضى.

وقالت إيمان سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستفحص التظلمات وفقا للوائح والقوانين المنظمة لعمل الشركات، للبت فيها قبل رفعها للجهة الإدارية "وزارة السياحة".

وأضافت عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة برئاسة محمد شعلان، ناقش مع الجانب السعودى على هامش الاجتماعات التى عقدت مع مسئولى الحج والعمرة السعودية لبحث ترتيبات الحج لموسم 1439 هـ، زيادة عدد الوكلاء السعوديين لاستيعاب كافة طلبات الشركات التى ترغب فى العمل بموسم العمرة هذا العام، موضحة أن "شعلان" أكد أن الجانب السعودى وعد بالرد على مطالب الشركات خلال أيام.


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غرفة السياحة

وزارة السياحة

اخبار الاقتصاد

رنيا المشاط

رانيا المشاط وزيرة السياحة



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