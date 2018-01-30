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لافروف: مؤتمر سوتشى نجح كخطوة أولى نحو التسوية السورية

الثلاثاء، 30 يناير 2018 11:20 م
لافروف: مؤتمر سوتشى نجح كخطوة أولى نحو التسوية السورية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


أ ش أ
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 رأى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى "سوتشي" نجح كالخطوة الأولى نحو التسوية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن لافروف قوله -فى مؤتمر صحفى عقده ليل الثلاثاء- إن "النقطة الأهم تكمن فى تمسكنا الصارم بالمبدأ الأساسى لبيان 2254 لمجلس الأمن الدولى، والذى ينص على أن السوريين أنفسهم فقط هم من سيقررون مصير بلادهم"، مشيرا إلى أن ما سعى إليه هذا المؤتمر هو تهيئة ظروف ملائمة من أجل ذلك، مشيدا بهذه الخطوة الأولى وأهميتها بشكل عام.


وأوضح أن اتخاذ قرار فى سوتشى بتشكيل لجنة دستورية ستضم مندوبين جرى اختيارهم فى المؤتمر وستشمل أيضا ممثلين عن المجموعات التى غابت عن المؤتمر نظرا لأسباب مختلفة، لافتا إلى أن اللجنة الدستورية المشكلة ستعمل فى إطار عملية جنيف.


وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية سيحال إلى الأمم المتحدة بالتوافق مع قرار 2254"، منوها إلى أن تنظيم عمل هذه الهيئة الجديدة التى ستقوم بإعداد الدستور السورى سيجرى فى جنيف.


كان المشاركون فى مؤتمر الحوار السورى فى سوتشى قد اتفقوا على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستورى، بحسب البيان الختامى.


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