كاميرات لمراقبة محيط التحويلات المرورية بطريق بلبيس الصحراوى منعا للزحام

كاميرات لمراقبة محيط التحويلات المرورية بطريق بلبيس الصحراوى منعا للزحامالثلاثاء، 30 يناير 2018 01:00 ص
كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب الإدارة العامة مرور القاهرة حركة السيارات بمحيط تحويلات مرورية على طريق بلبيس الصحراوى لمنع وقوع الحوادث أو ظهور الكثافات اثناء تنفيذ مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوى وطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى لمسافة 900 متر تقريبًا وهى يمينًا لطريق الإسماعيلية.
وتشرف إدارة المرور على الأعمال التى تكون ليلاً ونهاراً وتستمر الأعمال حتى 16 أبريل 2018 وتشمل التحويلات:
· القادم من طريق بلبيس باتجاه القاهرة يسلك الطريق المستحدث باتجاه جسر السويس
· القادم من طريق الإسماعيلية باتجاه طريق بلبيس يدخل الطريق المستحدث باتجاه طريق بلبيس.
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