كاميرات لمراقبة محيط التحويلات المرورية بطريق بلبيس الصحراوى منعا للزحام





كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة مرور القاهرة حركة السيارات بمحيط تحويلات مرورية على طريق بلبيس الصحراوى لمنع وقوع الحوادث أو ظهور الكثافات اثناء تنفيذ مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوى وطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى لمسافة 900 متر تقريبًا وهى يمينًا لطريق الإسماعيلية.

وتشرف إدارة المرور على الأعمال التى تكون ليلاً ونهاراً وتستمر الأعمال حتى 16 أبريل 2018 وتشمل التحويلات:

· القادم من طريق بلبيس باتجاه القاهرة يسلك الطريق المستحدث باتجاه جسر السويس

· القادم من طريق الإسماعيلية باتجاه طريق بلبيس يدخل الطريق المستحدث باتجاه طريق بلبيس.