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قيادى كردى: يجب إجراء حوار جاد بين بغداد وأربيل قبل الانتخابات البرلمانية

الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:53 م
قيادى كردى: يجب إجراء حوار جاد بين بغداد وأربيل قبل الانتخابات البرلمانية الأكراد


أربيل (أ ش أ)
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شدد أمين عام حركة الاصلاح والتنمية الكردية محمد بازيانى على ضرورة إجراء حوار جاد بين بغداد وأربيل قبيل الانتخابات البرلمانية فى مايو المقبل.

وقال بازيانى ـ فى تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) مساء اليوم الثلاثاء ـ إنه يجب إنهاء الملفات العالقة وتطبيع الأوضاع فى المناطق المتنازع عليها قبل بدء الانتخابات فى شهر مايو المقبل ، متوقعا تراجع مقاعد الأطراف الكردية فى البرلمان العراقى الجديد.

وشدد القيادى الكردى على أهمية توحيد الصف الكردى الداخلى وتشجيع الناخبين الكردستانيين فى المناطق المتنازعة بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات ، لافتا إلى أهمية إجراء الاطراف الكردية حوارات مع الاحزاب والقوائم العراقية.

يشار الى أن الأطراف السياسية الكردية تمتلك حاليا 65 مقعدا فى البرلمان العراقى ، فيما ستؤثر القوائم الكردية سلبا على عدد مقاعد الكرد فى البرلمان العراقى طبقا لرأى قياديين كرديين.


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