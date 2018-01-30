قومى المرأة بجنوب سيناء ينفذ مبادرة صوتك لمصر بكرة بطور سيناء





جنوب سيناء- فايزة مرسال

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء بمجمع النيل الاعلام بطور سيناء، تنفيذ فعاليات مبادرة صوتك لمصر بكرة ،حيث تسهدف المبادرة توعية السيدات والمواطنين بأهمية المشاركة باصواتهم فى الانتخابات الرئاسة القادمة.

وحضر اللقاء محمود سرور رئيس للجنة العليا للشباب ، وعبد الحميد عزب مدير مجمع النيل الاعلام بالمحافظة ، ومنى سالم مقررة فرع المجلس القومى للمراة بجنوب سيناء، واعضاء المجلس القومى للمراة ، وعدد كبير من السيدات.

وأكدت منى سالم رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء ، أن أعمال المبادرة تستمر من اليوم حتى 12 مارس المقبل على مستوى المحافظة والوديان، وأن المبادرة تسهدف توعية المرأة لمشاركة السياسية .

ومن جانبه شدد عبد الجميد عزب مدير مجمع النيل الاعلام ، على أهمية المشاركة السياسية والمكاسب التى حققتها المرأة بمشاركتها فى الاستفاء على الدستور السابقة