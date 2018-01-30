قافلة خريجى الأزهر توزع مساعدات على 4 آلاف أسرة بأسوان

لليوم السادس علي التوالي ، واصلت قافلة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الإنسانية تقديم المساعدات إلى أهالي نجوع وقرى محافظة أسوان حيث وزعت كميات جديدة من المساعدات الغذائية والكسائية لـ 500 من الأسر الأكثر احتياجاً وذوى الإحتجاجات الخاصة بقرية كيما أسوان ومركز دراو ومنطقة الطابيه بالمحافظة، لتصل إجمالي المساعدات الى4000 مساعدة، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس المنظمة.

وتستكمل القافلة الطبية الموجهة من الأزهر الشريف تقديم الخدمات والتسيرات الطبيه وإقامة العمليات الجراحية بمستشفي نصر النوبة للأهالي.

وأكد الشيخ أحمد عبد الحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية على أن القافلة نجحت في خدمة العديد من أهالي القرى والنجوع بالمحافظه مضيفآ أن الأهالي تقدموا بالشكر والتقدير والعرفان لفضيلة الإمام الأكبر على مساعيه فى خدمة قضايا الأمة وتقديم المساعدات المتواصلة للأسر.

فيما أشار الشيخ إبراهيم عبد الغنى مدير عام منطقة وعظ الأزهر بأسوان على حرص القافلة تنظيم برامج دعوية بالمساجد لتوضح صحيح الدين الإسلامي وتفند الفكر المتطرف وتجيب عن أسئلة وفتاوى الأهالي.

يذكر أن القافلة تضم ممثلين للمنظمة وعلماء الأزهر الشريف وشباب القبائل العربية من كافة المحافظات ، ونخبه من الأطباء في مختلف التخصصات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و بيت الزكاة والصدقات المصرى وهيئه تنشيط السياحة.