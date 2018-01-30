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فيديو.. محافظ كفرالشيخ : حان الوقت لرد الجميل بتعليم أهالينا

الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:34 م
فيديو.. محافظ كفرالشيخ : حان الوقت لرد الجميل بتعليم أهالينا محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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طالب اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، يتضافر الجهود في مجال الحملة القومية لمحو الأمية بكفرالشيخ، ، مؤكداً أن  أهالينا خرجوا أبنائهم فى أفضل الجامعات فحان رد الجميل لهم تقديراً لجهودهم، وهذا حقهم علينا "، لافتاً إن عدد الفصول المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية بالمحافظة تجاوز 1900 فصلاً، وجرى تسجيلهم على قاعدة البيانات بالمراكز والمدن، موضحاً أن الفصول استقبلت حتى الآن 29 ألفاً و168 دارساً، لإعلان المحافظة خالية من الأمية بنهاية العام الجاري .

 

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن الجهات المشاركة في الحملة هي، التربية والتعليم، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وجامعة كفر الشيخ، ومديريات الشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والزراعة، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وشباب المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، تحت شعار "كفر الشيخ بلا أمية في نهاية عام 2018".

وأوضح أن مدارس التربية والتعليم، والفصل الواحد، والتعليم المجتمعي، والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب، والأوقاف، فتحت أبوابها لاستقبال الدارسين، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الإشرافية المُشكَلة من الوحدات المحلية، والتربية والتعليم، وديوان عام المحافظة تقوم بالمرور اليومي على مقرات محو الأمية بالقرى والنجوع لمتابعة انتظام سير البرنامج وضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع.

 


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