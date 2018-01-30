فيديو.. محافظ القليوبية يغادر مستشفى بنها الجامعى وسط غضب أهالى ضحايا الأسانسير





القليوبية نيفين طه

شهدت طرقات مستشفى بنها الجامعى مشادات مع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية واللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية والدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها بسبب غضب أهالى ضحايا أسانسير المستشفى لما وصفوه بـ"الإهمال"، إذ لم يتواجد عامل الأسانسير فى موقع العمل، ما دفع المواطنين إلى الصعود للدور السابع مع وجود زيادة فى الأحمال، ما أدى لسقوط الأسانسير - بحسب الأهالى -

ورصدت عدسة "اليوم السابع " مغادرة المحافظ ورئيس الجامعة للمستشفى، وفرض كرون أمنى حول رئيس الجامعة حين خروجه تفاديا لغضب الأهالى، حتى انصرف وسط هتافات أسر المرضى والمصابين والمواطنين المتواجدين.

كان اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط أسانسير بمستشفى الجامعة ببنها ومصرع 7 مواطنين وإصابة 4 آخرين.

وانتقل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية واللواء إيهاب خيرت مدير الأمن واللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى والدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة، وتبين من المعاينة سقوط أسانسير مبنى الجراحة بالمواطنين أثناء زيارتهم لذويهم فى المستشفى بسبب الحمولة الزائدة، وأدى ذلك إلى مصرع 7 مواطنين وإصابة 4 آخرين وتم نقل الجثث والمصابين إلى استقبال المستشفى.

وتبين أن المتوفين هم نبيل فتحي مكاوى؛ من قها، وفاطمة مار سرحان؛ من كفر الحصافة طوخ، ونادية محمد؛ من المنوفية، وعبد النبى محمد، وعفاف محمد، واثنان آخران ، لم يستدل على هويتهما، أما المصابون فهم: وفاء جلال وشيماء عبد النبى من المنوفية، وأحمد صبرى معوض من القناطر الخيرية.