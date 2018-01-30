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فيديو.. "شعبة الصيدليات" تحذر من شراء أدوية تم عمل تخفيضات على أسعارها

الثلاثاء، 30 يناير 2018 10:07 م
فيديو.. "شعبة الصيدليات" تحذر من شراء أدوية تم عمل تخفيضات على أسعارها أمير هارون رئيس شعبة الصيدليات بغرفة تجارة القاهرة


كتب : حسام الشقويرى
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حذر الدكتور أمير هارون رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، من شراء أى أدوية تم عمل تخفيضات على أسعارها من أى صيدلية لافتا إلى أن معظمها مغشوشة ومجهولة المصدر .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تمت مناقشة تدشين حملة محاربة المصادر المجهولة لبيع الدواء وطرحها للنقاش على مائدة اجتماعات مجلس إدارة الشعبة، اليوم الثلاثاء ، بمقر اتحاد الغرف التجارية، ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى رأسها وزارة الصحة، وتفعيل الرقابة على مخازن الأدوية والصيدليات.

 وأضاف هارون أنه لا يوجد نظام تتبع أو آلية تلزم أصحاب مخازن الأدوية بالكشف عن موارد حصولهم عليها، ما يفتح الطريق أمام الترويج للأدوية المغشوشة، كما توجد كمية كبيرة من المخازن لا نعلم كيف تحصل على أدويتها، وليس لها مصادر محددة للحصول على الأدوية.


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غرفة القاهرة التجارية

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