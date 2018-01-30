فيديو.. الاستعداد لتشغيل أول محطة معالجة لإنتاج البيوجاز فى كفر الشيخ





كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيح يرافقه المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، مراحل تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحى لمدينة كفر الشيخ بسخا، اليوم الثلاثاء، قبيل حصول المحطة على شهادة الجودة العالمية، والاكتفاء الذاتى من الطاقة الكهربائية المنتجة من البيوجاز بتكلفة 120 مليون دولار خلال أيام ، بحضور المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ والمهندس صلاح مكرم مدير عام منطقة مياه كفر الشيخ والدكتورة نيفين الخطيب، مدير برنامج البيو جاز، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيح، فى بيان، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحى لمدينة كفر الشيخ بسخا، تخدم 900 ألف نسمة بمدينة كفرالشيخ و 6 قرى تابعة على مساحة 57 فدانا، وتبلغ طاقتها 95 ألف متر مكعب / يوم، وهى المحطة الثالثة على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى الدلتا من حيث الطاقة الإنتاجية، وهى المحطة الأولى فى مصر التى تنتج البيوجاز من الحماة بطاقة إنتاجية 1.5 ميجا/ساعة، بتكلفة 120 مليون دولار، تليها 5 محطات أخرى " دسوق_فوه_بيلا_الحامل_بلطيم" لتحقيق الاكتفاء الذاتى من التيار الكهربى اللازم للتشغيل والفائض ينضم إلى الشبكة القومية للكهرباء، وهذه التجربة الأولى على مستوى الجمهورية من كفرالشيخ والتشغيل فى فبراير المقبل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى لمدينة كفر الشيخ هي المحطة السابعة على مستوى المحافظة التى تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «شهادة الجودة T.S.M» تحت إشراف وكالة التعاون الألمانية “G.I.Z” لإدارة الجودة المستدامة خلال الأعوام الثلاثة 2016-2017-2018م، وتضم 4 محطات مياه شرب، ( كحيلو_المفتى_بلطيم _بكفر الشيخ ) و 3 محطات معالجة مياه صرف ( العجوزين_قلين_مؤخرا كفرالشيخ خلال أيام).

أكد محافظ كفر الشيح أن الدولة تدعم إنتاج مياه الشرب حتى تصل إلى المواطن فى أبعد تجمع سكنى وأطراف الشبكات بجودة عالية، وضمان معالجة مياه الصرف الصحى بما يحقق الحفاظ على البيئة مضيفًا أن مياه الشرب والصرف الصحى من المرافق والخدمات الأساسية التى يهتم بها ويتابع عملها يوميا.

وقال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيح إن المحافظ تابع اليوم مراحل تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى الرئيسية بمدينة كفر الشيخ قبيل حصولها على شهادة الجودة العالمية فى معالجة مياه الصرف الصحى خلال أيام، بداية من استقبال مياه الصرف الصحى من محطات الروافع المختلفة وتكون المياه عبارة عن "رمل – مياه – حمأة – مخلفات" ثم المرور بالمصافى الميكانيكية لحجز المخلفات ثم مرحلة فصل الرمال، والمرور ببئر التوزيع ثم حوض الترسيب الابتدائى ليتم التخلص من الحمأة بنسبة 75 % وتليها مرحلة الهوايات لتنشيط بكتريا الحمأة النشطة للقضاء على المواد العضوية الضارة، ثم أحواض الترسيب النهائى وتتبقى المياه لتمر بأحواض المزج بالكلور حتى يتم تطهيرها وتعقيمها وضمان جودتها، وبعد ذلك يتم صرفها لمصرف رقم 7 لتصبح صالحة لرى الغابات الشجرية.

ولفت إلى أن المحطة تستقبل مياه الصرف الصحى من روافع المدينة و6 قرى تابعة لمعالجتها طبقا للمواصفات العالمية، فى التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعامل والموارد البشرية، مشيرا إلى أن كل متر مكعب يكلف حوالى 137 قرشًا تقريبا معالجة ونقوم بإنهاء إجراءات تأهيل المحطة القديمة لإضافة 15 ألف متر/يوم إلى المحطة الرئيسية الحالية، وهناك تطورات فى المحطة لجعل المياه صالحة للشرب والاستخدام الآدمى.