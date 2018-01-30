video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 07:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطينيون يقتحمون ورشة عمل تنظمها القنصلية الأمريكية احتجاجا على سياسة ترامب

الثلاثاء، 30 يناير 2018 10:06 م
فلسطينيون يقتحمون ورشة عمل تنظمها القنصلية الأمريكية احتجاجا على سياسة ترامب فلسطينيون


رويترز
إضافة تعليق

اقتحم فلسطينيون ورشة عمل تسويق فلسطينية نظمتها القنصلية الأمريكية فى الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء احتجاجا على سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاه القدس وألحقوا أضرارا بسيارة دبلوماسية أمريكية .

ورشق المحتجون السيارة التى تحمل لوحات معدنية خاصة بالقنصلية الأمريكية بالطماطم كما ركلوا أحد أبوابها ونزعوا الغلاف البلاستيكى لمرآة جانبية أثناء مغادرة السيارة تحت حراسة الشرطة الفلسطينية الغرفة التجارية ببيت لحم.

وقال سمير حزبون رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم لرويترز إن ورشة عمل التسويق الرقمى التى ساهمت القنصلية الأمريكية فى القدس فى تنظيمها كانت منعقدة عندما اقتحمها نحو خمسة محتجين.

وقال حزبون "استضفنا خبيرا أمريكيا لهذا الشأن وبعض الأشخاص الذين كانوا يحاولون التعبير عن رأيهم والاحتجاج على القرار الأمريكى بشأن القدس والوضع السياسي...اقتحموا ورشة العمل ونحن أوقفناها".

وأدان مكتب الرئيس الفلسطينى محمود عباس الهجوم فى بيان قال إن الرئاسة"أكدت رفضها المطلق لمثل هذه التصرفات الخارجة عن الأخلاق والأصول الفلسطينية". وكان عباس قد وصف إعلان ترامب بشأن القدس بأنه"صفعة" وقال إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تصبح بعد الآن وسيطا أمينا فى الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحلال السلام.

وتعليقا على الحادث قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "تعارض الولايات المتحدة استخدام العنف والترهيب للتعبير عن آراء سياسية. هذا البرنامج غير السياسى كان جزءا من مشاركة أمريكية طويلة المدى لتوفير فرص اقتصادية للفلسطينيين".

ولم يكن المحاضر المقيم فى الولايات المتحدة من العاملين فى القنصلية. وقال المنظمون إن أحد أفراد أمن القنصلية وبعض الموظفين الفلسطينيين كانوا يرافقونه.

وأعلن ترامب فى السادس من ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل منهيا سياسة تتبعها الولايات المتحدة منذ عقود وتقضى بضرورة تحديد وضع القدس من خلال مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأثار إعلانه تنديدا شاملا من الزعماء العرب وأدى إلى احتجاج الفلسطينيين فى الشوارع وانتقاد عالمى على نطاق واسع .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان السلوفينى يصوت على مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين ..غدا

خارجية فلسطين: افتتاح نتنياهو شارعا استيطانيا فى قلقيلية بمثابة إرهاب منظم

فلسطين: اللجنة السداسية العربية ستشارك فى مؤتمر الدول المانحة ببروكسل غدا

حركة فتح: الجمعة يوم غضب شعبى جديد للتأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين

نائب رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى: لن نقبل بدولة فى أى مكان غير أرض فلسطين

فلسطينيون

اشتباكات

إسرائيل

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة