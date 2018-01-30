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الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:43 م
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فرنسا تشيد بالنتائج المهمة لقمة الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا

الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:30 م
فرنسا تشيد بالنتائج المهمة لقمة الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا قمة الاتحاد الأفريقى - أرشيفية


أ ش أ
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أشادت فرنسا، اليوم الثلاثاء، بالنتائج المهمة لقمة الاتحاد الأفريقى الثلاثين، التى استضافتها العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجارى.

وأكدت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن عدة نتائج هامة صدرت عن القمة فى مجالات الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى وإطلاق سوق أفريقية موحدة فى النقل الجوى وتبنى بروتوكول حول حرية تنقل الأفراد فضلا عن عقد اجتماع لمجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة، وأكدت فرنسا التزامها بمواصلة وتكثيف تعاونها مع الاتحاد الأفريقى من أجل السلام والاستقرار والتكامل والتنمية المستدامة للقارة الأفريقية.

ورحبت فرنسا، على وجه الخصوص بالمبادرات التى تم إطلاقها فى عدة مجالات مثل التمويل الذى يمكن التنبؤ به لعمليات حفظ السلام الأفريقية، وتنفيذ الشراكات بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى من ناحية، وبين الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى من جهة أخرى، و إنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية، والتعجيل بتعبئة إمكانات الطاقة المتجددة فى أفريقيا، ومن ناحية أخرى، وجهت باريس التهنئة لرئيس، رواندا بول كاجامه، بمناسبة انتخابه على رأس الاتحاد الأفريقى.


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