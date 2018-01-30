غدا.. مصر للطيران تنظم ندوة لتأهيل وتدريب الشباب بمعرض الكتاب

غدا.. مصر للطيران تنظم ندوة لتأهيل وتدريب الشباب بمعرض الكتابالثلاثاء، 30 يناير 2018 07:34 م
معرض الكتاب
كتب هانى عثمان- أحمد حمادة
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تنظم شركة مصر للطيران غدا الأربعاء ندوة بمعرض الكتاب تحت عنوان "مصر للطيران وتأهيل وتدريب الشباب" يتحدث خلالها الطيار هادى الشقنقيرى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب عن الخدمات والدورات التدريبية التى تقدمها أكاديمية مصرللطيران للشباب لتأهيلهم لسوق العمل.
كما يتحدث خلال الندوة جمال الجزار رئيس قطاع الكرنك للسياحة عن خدمات قطاع السياحة بالشركة (الكرنك) ودوره فى تشجيع السياحة الداخلية.
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