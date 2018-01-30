غدا.. محمد فايق يلتقى رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى لقاء فكرى مفتوح

غدا.. محمد فايق يلتقى رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى لقاء فكرى مفتوحالثلاثاء، 30 يناير 2018 01:57 م
الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب محمد السيد
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أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى على الدور الثقافى الذى يقوم به معرض منذ إنشاءه عام 1969 من خلال الأنشطة المختلفة المصاحبة له.
وأضاف فايق، فى بيان له،أنه تقديرًا لهذه الحدث الثقافى الهام، فإنه سيشارك غدا الأربعاء فى لقاء فكرى مفتوح مع جمهور المعرض فى تمام الساعة الخامسة مساءا داخل قاعة مبنى الصندوق الاجتماعى بأرض المعارض.
ويشهد معرض الكتاب هذا العام توافد عدد كبير من الزوار، كما يشهد اهتمام دور النشر بعرض أحدث الإصدارات من الكتب والروايات.
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