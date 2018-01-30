عملة بتكوين تهبط لأكثر من 12% فى بورصة بتستامب خلال أسبوع





رويترز

هبطت عملة بتكوين لأكثر من 12 % في بورصة بتستامب إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 9750 دولارا.

وأشاد مارك كارنى محافظ بنك انجلترا المركزى اليوم الثلاثاء بتعليقات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى عبًر فيها عن رغبته فى أن يكون الدولار قويا.

وأبلغ كارنى أعضاء مجلس اللوردات بالبرلمان البريطانى عندما سئل عن ضعف العملة الأمريكية مؤخرا "أقدر تعليقات الرئيس (ترامب) يوم الجمعة الماضى بشأن الدولار".

ومضى قائلا "الاقتصاد الأمريكى قوى جدا... بالتأكيد فإن أسس الاقتصاد فى الولايات المتحدة فى الوقت الحاضر متينة جدا".

وهبط الدولار الأمريكى أمام العملات الأخرى الأسبوع الماضى عندما قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين إنه ليس قلقا بشأن اتجاه العملة الأمريكية فى الأجل القصير. وفى وقت لاحق قال ترامب إنه يريد أن يرى الدولار قويا.

وأثارت تعليقات منوتشين مخاوف بين بعض صانعى السياسة النقدية حول العالم، ومن بينهم ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى.