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الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:27 ص
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"عروبة القدس" تتصدر عناوين جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:04 ص
"عروبة القدس" تتصدر عناوين جناح الأزهر بمعرض الكتاب جناح الأزهر بمعرض الكتاب


كتب لؤى على
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يحظى الركن الخاص بالقدس، ضمن جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بإقبال كبير من زوار الجناح، لما يضمنه من كتيبات ومواد تبرهن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية، ومن أبرز هذه المؤلفات كتاب "المسلمون واسترداد بيت المقدس"، تأليف فضيلة الإمام الأكبر محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق، وهو من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

ويوجد فى الركن أيضا كتاب "عودة القدس"، تأليف د/ متولى يوسف شلبى (رؤوف شلبى) وكيل الأزهر الأسبق، وهو من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

وكتاب "بيت المقدس في الإسلام، تأليف مجموعة من العلماء، وهو من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

وكما تتضمن العناوين، كتب: "عروبة القدس ودور الأزهر في نصرتها"، إعداد مجموعة من الباحثين بالأزهر الشريف، والأعمال المقدسية الكاملة، تأليف د/ عبد الجليل عبد المهدى، والأعمال المقدسية الكاملة، تأليف د. كامل العسيلي، وفضائل بيت المقدس فى مخطوطات عربية قديمة، تأليف د. محمود إبراهيم، والمسجد الأقصى والصخرة المشرفة(التاريخ، العمارة، الأنفاق، الحفريات، الخطط الصهيونية)، تأليف د. إبراهيم الفنى، وطاهر النمرى.

وكان مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس، الذى انعقد يومى ١٧ و١٨ يناير الجارى، قد أصدر توصية باعتبار عام 2018 عام القدس، وفى ضوء ذلك خصص الأزهر الشريف ركنا ضمن جناحه بمعرض الكتاب للتعريف بالقدس والتأكيد على عروبتها.

ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ – ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧى ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟى - ﺑﺠﻨﺎﺡٍ ﺧﺎﺹٍّ ﺑﻪ ﻓى ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟى ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ؛ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻭﺑﻴﺎﻥِ ﻓَﻠﺴَﻔﺔِ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃَﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳُﺶ ﺍﻟﺴَّﻠﻤﻲ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻣﺴئﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻓى ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﺳﻄى ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺍﻟﺬى ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻃﻴﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻡ.


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