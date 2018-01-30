ضبط 6 أسلحة نارية و20 طلقة بحملة أمنية بالقليوبية

حملة امنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية، من شن حملة مكبرة على مدن شبين القناطر وبنها، لضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص، أسفرت عن القبض على 6 عاطلين، بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، وكمية من الطلقات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
كانت تعليمات اللواء ايهاب خيرت، للواء محمد الألفي مدير المباحث، تقضى بتكثيف الحملات الأمنية، على مدينتى شبين القناطر وبنها لضبط الخارجين على القانون، وحائزى الاسلحه النارية، فقامت حملة مكبرة شاركت فيها أجهزة البحث الجنائى، وأسفرت عن ضبط "احمد م" عاطل" و "سعد ع" 57 سنه" مزارع و "محمد م" عاطل" و "عصام. ا" عاطل، و "عبدالله. م" 30 سنة عاطل، و "احمد ع" 22 سنه عاطل، وبحوزتهم 6 أسلحة نارية، و20 طلقة متنوعة.
وتم التحفظ على الأسلحة، وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق .
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