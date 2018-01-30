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الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:54 م
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ضبط 160 كيلو فراخ مجهولة المصدر بسيارة فى السويس

الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:31 م
ضبط 160 كيلو فراخ مجهولة المصدر بسيارة فى السويس فراخ - أرشيفية


السويس - سيد نون
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تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط 160 كيلو فراخ مجهولة المصدر بسيارة لبيع المواد الغذائية بميدان الأربعين.

 

وكان اللواء أحمد حامد محافظ السويس، قد أمر بشن حملات موسعة من قبل مديرية التموين ومباحث التموين على بائعى الدواجن بسبب ورد معلومات بوجود فراخ مستوردة منتهية الصلاحية.

 

خرجت حملة تموينية موسعة إشراف عليها العميد محمود عيد رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس والعقيد عبد السميع شاهين رئيس مباحث التموين ومحمد عبد الوهاب وعلى محمد مفتشى التموين.

 

اشتهبت الحملة اثر مرورها بميدان الأربعين بأحد سيارات بيع الدواجن حيث قام صاحبها بالفرار بمجرد رؤية أفراد الشرطة ورجال التموين.

 

وبفحص السيارة تبين وجود 16 كرتونة  كل كرتونة بها عدد 10 فراخ تزن للفراخة الواحدة كيلو باجمالى 160 كيلو مجهولة المصدر وتنتهى صلاحيتها غدا 31 يناير.

 

حيث تم تحرير محضر بالواقعة ضد مجهول واحالتها الى نيابة لتوالى التحقيقات.


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