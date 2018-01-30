ضبط 10 أشخاص بالشرقية بحوزتهم 17 كيلو جراما من مخدر البانجو





أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط 10 أشخاص بحوزتهم 17 كيلوجراما من مخدر البانجو بقصد الاتجار، و 6 قطع أسلحة نارية غير مرخصة.

جاء ذلك في حملات أمنية شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق مراكز شرطة (أبوكبير، فاقوس، مشتول السوق، أبو حماد، منيا القمح، وكفر صقر) .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.