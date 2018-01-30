ضبط 10 أشخاص بالشرقية بحوزتهم 17 كيلو جراما من مخدر البانجو

ضبط 10 أشخاص بالشرقية بحوزتهم 17 كيلو جراما من مخدر البانجوالثلاثاء، 30 يناير 2018 04:09 م
بانجو - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط 10 أشخاص بحوزتهم 17 كيلوجراما من مخدر البانجو بقصد الاتجار، و 6 قطع أسلحة نارية غير مرخصة.
جاء ذلك في حملات أمنية شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق مراكز شرطة (أبوكبير، فاقوس، مشتول السوق، أبو حماد، منيا القمح، وكفر صقر) .
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.
إضافة تعليق
فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة