video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 10 أشخاص بالشرقية بحوزتهم 17 كيلو جراما من مخدر البانجو

الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:09 م
ضبط 10 أشخاص بالشرقية بحوزتهم 17 كيلو جراما من مخدر البانجو بانجو - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط 10 أشخاص بحوزتهم 17 كيلوجراما من مخدر البانجو بقصد الاتجار، و 6 قطع أسلحة نارية غير مرخصة.
 
جاء ذلك في حملات أمنية شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق مراكز شرطة (أبوكبير، فاقوس، مشتول السوق، أبو حماد، منيا القمح، وكفر صقر) .
 
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 3 سنوات لـ2 من الجماعة الإرهابية لتحريضهما على العنف بالشرقية

سقوط عاطلين بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى الشرقية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الشرقية

بانجو

مديرية امن الشرقية



لا تفوتك
رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

مصدر بـ"الكهرباء": "روس آتوم" تبدأ فى تصميمات المحطة النووية بالضبعة

مصدر بـ"الكهرباء": "روس آتوم" تبدأ فى تصميمات المحطة النووية بالضبعة

فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد

فضائح قطر تتوالى.. تنظيم الحمدين يتنصت على مكالمات الأميرات بحجة "تأمين النظام" .. "الجزيرة" تبث مكالمة لوالدة "بن سحيم" وتزعم: تحرض ضد الإمارة.. ونشطاء: انتهاك خصوصية النساء تجاوز غير مقبول للأعراف والتقاليد

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انتشار القمامة بترعة قرية بنى عليم فى الشرقية.. واستغاثات من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع الزهور بالقلج.. وأهالى شارع العشرين بفيصل يناشدون حل أزمة موقف الميكروباص

حسام غالى يوقع للأهلى 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودى

حسام غالى يوقع للأهلى 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودى

محمد أبو شقة يعرض اليوم اللائحة الداخلية لحملة السيسى على الرئيس لإقرارها

محمد أبو شقة يعرض اليوم اللائحة الداخلية لحملة السيسى على الرئيس لإقرارها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة